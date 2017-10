Tag des Brauchtums

15.10.2017, 14:48 Uhr

Für jeden war etwas dabei. Für die Kinder gab es einen kleinen Wettbewerb mit 4 zum Teil in Vergessenheit geratenen Sportarten, wie Kegeln, Dosenwerfen, Stelzenlaufen und Schnurspringen. Bei der Siegerehrung gab es kleine Preise für jeden. Auch die Erwachsenen probierten so manches aus.Im alten Pfarrhaus konnte man aus Naturmaterialien Bastelarbeiten anfertigen und heuer erstmals auch bei der Herstellung von Salben zusehen.Im Gemeindesaal waren Korbflechter mit ihren großen und kleinen Körben und eine "Simperlherstellerin" am Werk.Im Hof gab es Holzarbeiten anno dazumal auf der "Hoanzlbank" und erstmalig auch einen Schnitzer, der sein Handwerk noch beherrscht und wahre Kunstwerke schnitzt. Er ermöglichte auch den Kleinsten eigene kleine Kunstwerke herzustellen.Frischer Most wurde direkt vor Ort gepresst und konnte ebenso wie die von unseren fleißigen Küchenhelferinnen hergestellten Apfelflecken, Apfelspalten und Lángos, gekostet werden. Mittags gab es Pörkölt für alle, gekocht von Pfarrer László Gúthy.Alles in allem war dieser Tag, wie die bereits vorangegangenen, ein toller Erfolg und bestärkt uns darin, dass wir diesen, bereits zur Tradition gewordenen Tag, weiterführen müssen.