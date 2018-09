600 burgenländische Imker kümmern sich um rund 9.000 Bienenvölker

13.09.2018, 13:53 Uhr

Am 14. September 2018 feiern wir den Internationalen Tag zum Schutz der Bienen.

BURGENLAND. Rund 600 burgenländische Imker mit 8.000 bis 9.000 Bienenvölker tragen dazu bei, die burgenländischen Konsumenten mit verschiedenen Honigen und anderen wertvollen Bienenprodukten wie Propolis oder Wachs zu versorgen."In den letzten Jahren hat die Imkerei einen großen Aufschwung erlebt. Die Rückbesinnung auf die Wichtigkeit der Honigbiene für die Natur, ihre Leistung in der Bestäubung und die Wertsteigerung regionaler Produkte bei der Bevölkerung verhalfen der Imkerei zu einem großen Ansehen", so Agrarlandesrätin Verena Dunst.

Wichtig für Landwirtschaft

Platz 3

600 Mitglieder

Die Imkerei sei ein ganz besonders wichtiger Zweig in der Landwirtschaft, ist doch der erfolgreiche Anbau sehr vieler landwirtschaftlicher Kulturen von der Bestäubung durch unsere Bienen abhängig. Bienen sind auch Indikatoren einer besonders naturnahen Landwirtschaft mit hoher Biodiversität, einem der wichtigsten Parameter einer nachhaltigen Landwirtschaft.Rund 80 Prozent der 2.000 bis 3.000 heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf Insekten und dabei hauptsächlich auf die Honigbienen als Bestäuber angewiesen. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung übersteigt den Wert der Honigproduktion um das 10- bis 15-fache. Damit nimmt die Honigbiene den dritten Platz der wichtigsten Nutztiere hinter Rind und Schwein ein."Dass die Zahl der Bienenvölker in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist, ist auch ein Beweis für die Nachhaltigkeit der heimischen Landwirtschaft. Genau deswegen wird auch in Zukunft der Fokus des Burgenlands noch stärker auf der Forcierung des biologischen Landbaus liegen", so Dunst weiter.Der Landesverband der Bgld. Bienenzuchtvereine betreut rund 600 Mitglieder in 43 Ortsverbänden, welche vorwiegend im Nebenerwerb der Imkerei nachgehen. Die Erwerbsimker sind im Bgld. In einer eigenen Landesorganisation erfasst. Als Dachorganisation fungiert österreichweit die „Biene Österreich“.