"Komm' ins Paradies" heißt es im Südburgenland wieder am 20. und 21. Mai

09.05.2017, 08:02 Uhr

Genießen und Erleben kann so einfach sein – auch heuer wieder bei den „Tagen der offenen Tür“ im ganzen Südburgenland.

SÜDBURGENLAND. Rund 50 Genussbetriebe im Südburgenland haben sich zusammengeschlossen um gemeinsam die Vielfalt regional-typischer Produkte, ihre gastronomischen Gaumenschmäuse und Ihre Vielfalt an Ausflugszielen in den Mittelpunkt zu stellen.Das vierblättrige Kleeblatt ist nicht nur Qualitätszeichen für die Produktvielfalt der Genussbetriebe, sondern auch Gütesiegel für spannende und einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie.

Genussvielfalt

Paradiestage im Mai

Reise durchs Paradies

Nirgendwo ist genießen einfacher - gemütliche Heurigenbetriebe, urige Gasthöfe, exzellente Haubenlokale und Gourmetrestaurants verzaubern die Gaumen der Südburgenland-Liebhaber. Hotels der 3 bis 5 Stern Kategorie, urige Kellerstöckl und moderne Bungalows mitten im Weinberg verleiten zu ein paar Tagen Urlaub im Südburgenland. Die Paradiesbetriebe laden das ganze Jahr zu Veranstaltungen herzlich ein.Von Kirtagen, Hoffesten, Koch-Events und Verkostungen bis zum „Tafeln im Paradies“, bei dem die Gastronomen paradiesische 4 Gänge-Menüs zaubern und an besonders schön gedeckten Tafeln servieren.Höhepunkt im Paradies sind die alljährigen „Tage der offenen Tür“,welche am 20. und 21. Mai 2017 von Bernstein bis Neuhaus am Klausenbach statt finden. Groß und Klein wird ein kulinarisches Erlebnis-Programm geboten, so ist die Fahrt mit dem Apfelzug durch die hauseigenen Obstgärten beim Obsthof Zotter in Kukmirn nicht nur für die kleinen Gäste ein Highlight. Zusätzlich hat man die einmalige Möglichkeit, den Produzenten über die Schulter zu schauen. So hat schon so mancher Besucher gelernt einen Strudelteig richtig zu ziehen, einen Striezel zu flechten oder Schokolade selbst zu machen.Kinder füllen bei der Imkerei Oberrisser in Pinkafeld Honig ab und auch Heiratswillige finden bei Aloisa’s Mehlspeiskuchl in Badersdorf jede Menge Torten-Inspirationen Viele dieser Erlebnisse sind auch für Gruppen buchbar und das Beste daran ist, die südburgenländischen Paradiesbetriebe erlebt man das ganze Jahr – zu jeder Jahreszeit.Ob mit dem E-Bike, dem Fahrrad oder Auto – bei einer Tour durch das Paradies fährt man mit Garantie an den schönsten Plätzen des Südburgenlandes entlang mehrerer Genussmeilen direkt in die Höfe und Läden der regionalen Produzenten, Veredler und Weinbauern.Das gesamte Paradiesprogramm und das Gewinnspiel finden Sie auf www.esvp.at oder auf Facebook