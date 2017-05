Liegenschaften in Pinkafeld sollen verkauft werden

08.05.2017, 16:22 Uhr

Die Stadtgemeinde Pinkafeld plante mehrere Liegenschaften zu verkaufen.

PINKAFELD. Die Stadtgemeinde Pinkafeld beabsichtigt den Verkauf von Liegenschaften in der gleichnamigen Gemeinde. Dabei handelt es sich um bebaute Grundstücke, die mit Ausnahme der Liegenschaft beim ehemaligen Kasernengelände den Vermietungszweck erfüllen. Die bestehenden Mietverträge sind zu übernehmen. Sämtliche Liegenschaften sind im Flächenwidmungsplan als „Bauland-Wohngebiet“ ausgewiesen.Nähere Informationen finden Sie als pdf-Datei abrufbar unterSchriftliche Angebote sind unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse und einer konkreten Angebotssummeum 11.00 Uhr an diezu übermitteln.Es werden auch Angebote angenommen, die nur eine oder mehrere Liegenschaften betreffen und somit nicht das gesamte ausgeschriebene unbewegliche Vermögen beinhalten.