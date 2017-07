24.07.2017, 12:58 Uhr

Das Shopping Center an der Grenze zu Unterwart bietet einen attraktiven Branchenmix.

Vorteile erkannt

OBERWART (kv). Das Stop Shop verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, über großzügige Parkflächen und beherbergt viele unterschiedliche Geschäftszweige.Vom Papierfachhandel über Mode, Beauty oder alles fürs Tier. Und gerade das macht das Einkaufszentrum so attraktiv für Betriebsansiedelungen.Diese Vorzüge erkannte auch Petra Kollar, Eigentümerin der Boutique Chiara, die jetzt ihr zweites Geschäft in der Steinamangererstraße eröffnet hat. In dem ehemaligen Erotik Markt befindet sich jetzt Geschenkartikel Grossmann. Neben Geschenken für alle Anlässe führt er auch Erotisches.