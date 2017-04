Bernd Wiesberger bei China Open Vierter

30.04.2017, 09:19 Uhr

Nach drei Spieltagen liegt der Oberwarter Bernd Wiesberger auf Platz 5.

OBERWART. Nur wenige Tage nach seinem Triumph beim Shenzhen International startete Bernd Wiesberger bei den China Open und spielt auch dort vorne mit, wobei der Turniersieg bereits außer Reichweite sein dürfte.Mit Runden von 69, 68 und 69 Schlägen liegt Österreichs bester Golfer nach dem Moving Day am geteilten 5. Platz und neun Schlägen hinter dem überragend spielenden Dylan Fritelli aus Südafrika. Dem Oberwarter fehlen aber nur zwei Schläge auf Platz 3.

Starker Schlusstag

Am Schlusstag präsentierte sich Bernd sehr stark und lieferte eine 67er Runde (-5). Der Oberwarter machte damit einen Platz gut und holte am Ende Rang 4. Österreichs Nummer 1 fehlten damit gerade zwei Schläge auf den Sieger Alexander Levy, der ebenfalls mit einer 67er Runde den Sprung ins Stechen und dort letztlich den Turniersieg ergatterte. Fritelli erwischte einen rabenschwarzen Tag und musste sich nach einer +2 Runde und der Niederlage im Stechen mit dem 2. Endrang begnügen."Ich hatte eine weitere gute Woche hier in China und habe solide gespielt, aber leider nie wirklich den Putter auf Temperatur gebracht. Ich freue mich auf ein paar freie Tage, bevor es dann zur Players Championship nach Florida geht!", so Bernd Wiesberger.