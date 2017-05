Drei Siege für Lilli Ochsenhofer im Dressurreiten

09.05.2017, 06:49 Uhr

Lilli Ochsenhofer vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf gewann drei Bewerbe in Ungarn mit Sanibel.

BAD TATZMANNSDORF. Das International Dressage Festival HU-Máriakálnok wurde vom 28. April bis 1. Mai 2017 ausgetragen. Abseits der Burgenländischen Landesmeisterschaft war auch Lilli Ochsenhofer vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf mit ihren Pferden Sanibel und Lorenzo bei diesem für sie wichtigen internationalen Dressurturnier am Start.Auf Sanibel gewann sie die Junior Team Competition mit 68,063% und auch am zweiten Tag feierte das Duo wiederum einen Sieg, diesmal in der Junior Individual Competition mit einem Ergebnis von 67,602%. Schließlich war Lilli auch in der Prüfung Fressstyle Music mit Sanibel eine Klasse für sich. In dieser Prüfung blieb das Duo mit 71,675% siegreich.Mit ihrem Pony Lorenzo erreichte Lilli in der Team Prüfung mit 65,684% den fünften Platz und in der Pony Individual Competition mit 67,602% den vierten Platz.

Bernhard Maier erfolgreich

Fabian Gradwohl für Junioren-WM qualifiziert

Bernhard Maier vom Union Reit- und Rennverein Neuhaus in der Wart kam in einer Springpferdeprüfung beim Grand Prix in Linz über 125/130 cm für 6 bis 7 jährige Pferde mit Nathan von der Wart auf den ausgezeichneten zweiten Platz.In einer Springprüfung über 120 cm blieb er mit Drumagoland Knight siegreich. Dazu beendete er eine 2-Phasen-Springprüfung über 140 cm mit Paddy Darco auf dem sechsten Platz.Beim internationalen Distanzreitturnier in Babolna (Ungarn) schaffte Fabian Gradwohl vom Verein "Epona Ludus" mit Koheilan Kotta die Qualifikation für die WM Junioren im September mit einem Sieg über 120km.Stephanie Kunz (CEI* 80 Km) erreichte Platz 7 und Hannah Maurer (CEN 80km) Rang 6.