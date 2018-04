Oberwart Gunners holen Derbysieg in Fürstenfeld

21.04.2018, 07:40 Uhr

Die Oberwart Gunners wahren mit dem 77:66-Erfolg die Mini-Chance aufs Playoff.

OBERWART. Ein Derbysieg ist immer schön, vor allem, wenn es wie bei den Oberwart Gunners um ganz wichtige Punkte geht. Das erste Viertel verlief zunächst ausgeglichen, nach einer Gunners-Führung konnte Car die Panthers nach vor bringen. Mit einem hauchdünnen 16:15 aus Sicht der Oberwarter ging es in den zweiten Abschnitt. Diesen dominierten ab Minute 25 die Gunners und zogen bis zur Pause auf +12 davon (36:24).Im dritten Viertel sorgten die Leitner-Jungs für die Vorentscheidung - auch Dank von vier Dreiern von Seagears. Mit einem klaren 62:40 ging es ins Schlussviertel, in dem die Panthers noch einmal herankamen - getragen von einem starken Ochsenhofer. Im Finish können die Oberwarter aber wieder ihr Spiel aufziehen und holen am Ende einen verdienten 77:66-Sieg, der Platz 7 absichert und die Minichance auf Rang 6, somit auf das Playoff, wahrt.Seagears 21, Gregg 16, Blazevic 10, Szkutta 8, Poljak 8, Wolf 5, Käferle 2, Schuecker 2Am Montag kommt es im direkten Duell zwischen Oberwart und Klosterneuburg zum großen Fight ums letzte Playoff-Ticket. Spielbeginn in der Oberwarter Sporthalle ist um 19 Uhr.

Nachwuchs-Final Four

Am Samstag, 28. April, findet in der Sporthalle Oberwart ab 12.30 Uhr das U10-Final Four der Burgenländischen Landesmeisterschaft im Basketball statt. Um 12.30 Uhr spielt Jussi Jennersdorf gegen BBC Nord, um 13.45 Uhr die Young Gunners gegen Mattersburg Rocks.Das Spiel um Platz 3 geht um 15.15 Uhr über die Bühne, das Finale um 16.45 Uhr. Um etwa 18 Uhr gibt es die Siegerehrung.