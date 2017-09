Innovative Geschenkkörbe aus Oberwart

29.09.2017, 16:06 Uhr

Oberwart : N.M Geschenke |

Mejra Muamer Nukic wagte den Schritt ins Kleinstunternehmertum mit einer spontanen Idee und "N.M Geschenke".



Geburtstag bis Weihnachten

OBERWART. "Ich habe als Frisörin gearbeitet und habe mich auch für Dekoration interessiert. So kam mir spontan die Idee, mich als Einzelunternehmerin selbständig zu machen und Geschenkkörbe auf individuellen Wunsch zu kreieren", berichtet Mejra Nukic aus Oberwart.Dies setzte sie auch kurzerhand in die Tat um und startete mit " N.M Geschenke " als Kleinstunternehmerin im eigenen Haus mit diesem Service durch."Die Grundidee dahinter ist, dass es viele Menschen gibt, die zu verschiedenen Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Hochzeiten oder Geburten kleine Geschenke suchen und dafür oft in mehreren Geschäften stöbern, um etwas Passendes zu finden. Bei mir bekommen sie diese einfach zusammengestellt - auf besondere Wünsche wird natürlich eingegangen. Die Variation reicht von Obst, Süßigkeiten bis hin zu Beautyprodukten - je nach Anlass", fasst die Oberwarterin zusammen.Sie arbeitet von zuhause aus, Montag bis Freitag (8 - 18 Uhr), bzw. Samstag und Sonntag (9 - 17 Uhr). "Ich zeitlich relativ flexibel, ersuche aber um Vorbestellung fünf Tage im Voraus. Ich besorge alle Produkte und fertige die Körbe eigenhändig. Das benötigt natürlich auch etwas Zeit. Die Geschenke werden bei Abholung selbstverständlich auch entsprechend verpackt", so die Jungunternehmerin, die hofft, dass ihre Idee Anklang findet.