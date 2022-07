Der Radprofi übergab einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an seine ehemalige Volksschule in Debant.

DEBANT. Wie wichtig Bewegung und Sport bereits im Kindesalter ist weiß der junge Radprofi und Juniorenweltmeister Felix Gall aus Nußdorf-Debant aus eigener Erfahrung. Bei der Tour of the Alps im April 2022 initiierte der Felix Gall Fanclub unter Federführung von Philipp Nussbaumer und Stefan Mutschlechner entlang der Streckenführung, die diesmal viele besondere Punkte Osttirols zeigte, in Stronach eine Fanmeile. Den Erlös aus den freiwilligen Spenden und der Versteigerung eines von Felix Gall zur Verfügung gestellten Trikots übergab der junge Sportler „seiner“ ehemaligen Volksschule in Debant. Mit dem Betrag konnten Sportgeräte für die Gestaltung von bewegten Pausen angekauft werden.