OSTTIROL. Eine gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben. Doch was ist gesunde Ernährung und worauf ist beim Lebensmittelkauf zu achten? Wir haben mit Apotheker Stefan Pickl, der sich schon sehr lange und intensiv mit diesen Themen beschäftigt, darüber gesprochen.

"Gesunde Ernährung bedeutet, dass der Mensch die Lebensmittel in so einer Form konsumiert, wie sie der Körper auch ursprünglich immer schon gekannt hat. Das bedeutet möglichst naturbelassene, nicht prozessierte und nicht chemisch veränderte Lebensmittel", erklärt Pickl.

In den letzten 30 Jahren habe sich die Nahrung durch Zusatzstoffe radikal verändert. "Das Problem ist, dass der Körper mit vielen Zusatzstoffen oft nicht klarkommt und Veränderungen passieren, die für uns negativ sind. Das kann sich dann zum Beispiel in Unverträglichkeiten auswirken. Der Körper kann zwar viel kompensieren, das aber nur vorübergehend. Im höheren Alter manifestiert sich das meist in verschiedenen Krankheiten."

Verdünnte Lebensmittel

Auf die Frage, ob gesunde Ernährung automatisch bio und teuer ist, hat Pickl eine klare Antwort:

"Bio ja, weil das heißt, die Lebensmittel sind naturbelassen. Eine vermeintlich günstige Ernährung ist viel zu teuer für das, was in den Produkten drinnen ist."

Das Problem sei nämlich, dass Produzenten bei ihren Produkten oft tricksen müssen, um daran etwas zu verdienen. Pickl: "Der wichtigste Punkt beim Tricksen ist immer, die Lebensmittel zu verdünnen. Das passiert durch Wasserzugabe. Das ist einer der wesentlichsten Punkte, wie man Geld sparen kann, weil so kann ich zum Beispiel aus 100 Gramm 150 Gramm machen. Natürlich braucht es dann aber auch Stabilisatoren, Geschmacksverstärker, Aromen, Farbstoffe und chemische Konservierungsstoffe, um die Wasserzugabe zu kompensieren. Außerdem sinkt mit der Verdünnung auch der Eiweißgehalt, was sich wiederum in einem unzureichenden Sättigungsgefühl auswirkt. Das hat zur Folge, dass die Menschen mehr von den verdünnten Lebensmitteln essen und damit auch immer mehr dieser ungesunden Zusatzstoffe zu sich nehmen."

Worauf kann man also beim Lebensmitteleinkauf achten?

"Im Prinzip ist es am besten, wenn man Lebensmittel einkauft, die keine Zusammensetzung haben, was heute leider relativ schwierig ist. Grundnahrungsmittel, Gemüse, Salate, Nüsse, alles, was nicht maschinell verarbeitet ist. Aus diesen Rohstoffen kann man dann selbst etwas zu Hause zubereiten. Wobei es diese Rohstoffe natürlich auch wieder in verschiedenen Qualitäten gibt", erklärt der Apotheker.

Echte Lebensmittel

Natürlichkeit, Qualität und Ethik sind für Stefan Pickl grundlegende Faktoren bei Lebensmitteln und deren Produktion:



"Mich hat diese Konsumententäuschung immer schon geärgert und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss eine Lösung anbieten. Wir haben daher angefangen, bei uns in der Apotheke echte Lebensmittel von tollen Herstellern anzubieten."

Es handelt sich dabei um Produkte von österreichischen und italienischen Herstellern, die seit Generationen als kleine Familienbetriebe produzieren.

"Der wesentliche Unterschied dieser Produzenten ist, dass sie die komplette Herrschaft über die Qualität der eingesetzten Rohstoffe, Produktion und Preis haben. Hier wird schonend, in kleinen Mengen und unter höchstmöglichen Qualitätsstandards produziert. Wenn ich solche Produzenten finde, dann habe ich Produkte, bei denen alles passt."

Erhältlich sind diese Produkte aktuell in der Tauernapotheke in Matrei und demnächst auch in Oberlienz, wo Pickl eine Buongustaio-Filiale eröffnen wird.

