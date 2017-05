Anraser Kulturfenster lädt zu „Klangvoll ausgeheckt“ mit cantoSonor

CantoSonor, bestehend aus vier Opernsängern und einem Pianisten, haben sich zusammengefunden um mit viel Spaß an der Sache, Freude am Blödeln, vor allem aber mit großen Stimmen das Publikum zu begeistern.

Am Freitag, 12. Mai 2017 lädt das Anraser Kulturfenster zu einem Konzert mit den fünf Musikmänner Ludovik Kendi, Markus Herzog, Ulfried Haselsteiner, Michael Doumas und Florian Podgoreanu.

Beginn ist um 20 Uhr im Kulutrsaal Anras. Karten im Vorverkauf um 15,- Euro gibt es bei Raika Sillian und in den Bankstellen Abfaltersbach, Anras und Strassen, Tyrolia Lienz, sowie um 18,- Euro an der Abendkassa.