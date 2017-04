Großer Tag für Osttirols Pinzgauer-Züchter

26.04.2017, 15:46 Uhr

Eine Abordnung von elf Pinzgauer-Tieren machte sich am 22. April auf den Weg nach Nordtirol und demonstrierte die qualitativ hochwertige Osttirol-Auswahl. Schließlich schaffte es Jungkuh "Sindy" von Marco Brugger aus Ainet als Gruppenreservesiegerin ins Finale der besten Pinzgauer-Kühe.Fabio Steiner aus Prägraten konnte mit seiner "Gretl" einen vierten Platz verbuchen und in der Pinzgauer x RF-Abteilung holte Kilian Brugger aus Lienz den dritten Rang.

Auch in der jüngsten Nachwuchsriege waren die Osttiroler stark vertreten. Der siebenjährige Martin Brugger vom Mittermairhof in Ainet sowie Sarah und Anna-Maria Kollreider vom Huberhof in Anras zeigten, dass die Pinzgauer-Zucht in Osttirol einen klaren Aufwärtstrend verbucht