"Haus des Wassers" feiert 25. Geburtstag

17.09.2018, 09:12 Uhr

2003 schuf man die Einrichtung im Defereggental und verzeichnet seither zahlreiche Besucher. "Wir sind eine Wasser- und Klimaschule für Kinder und Jugendliche und wollen durch unseren Unterricht Nachhaltig zur Bewusstseinsbildung zu diesen Themen beitragen. In letzten Jahren hatten wir rund 22.000 Besucher", erklärt die Leiterin der Einrichtung Brigitte Eckle.Das von der Firma Swarovski massiv unterstützte Projekt ist längst international geworden. In sieben Länder, verteilt auf vier Kontinente, gibt es ebenfalls Wasserschulen. Mit diesen steht man im Defereggental in Kontakt. "Es ist sehr lehrreich für die Kinder, wenn sie beispielsweise sehen, welchen Überfluss wird z.B. im Gegensatz zu Afrika haben", schildert NPHT Direktor Hermann Stotter.

Mit dem 25. Geburtstag wird in der Umweltbildungseinrichtung auch ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Am 22. September von 10 bis 15 Uhr gibt es ein Programm für die ganze Familie. Neben Informationen und Experimenten es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Quiz, Mikroskopieren und Wasserspielen. Auch der Film "Waterschool", eine Dokumentation die sind mit den Wasserschulen auf der ganzen Welt beschäftigt, wird dort gezeigt werden.