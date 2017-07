Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Alban in Matrei i.O.

Am Donnerstag den 03.08.2017 um 20 Uhr konzertieren die Gruppe Ad Libitum, Trompeter und Musikschuldirektor Jo Mair, Posaunist Manuel Wibmer und der Organist Lukas Außerdorfer in der Pfarrkirche St. Alban in Matrei i.O.Das Programm spannt einen musikalischen Bogen von der Renaissance bis zur Jetztzeit.Lukas Außerdorfer stammt aus Lienz und studiert derzeit am Mozarteum Salzburg Orgel Konzertfach, Instrumentalmusikerziehung und Schulmusik. Er ist seit Herbst 2016 auch Korrepetitor (Klavierbegleiter) sowie Orgel- und Klavierlehrer an der Landesmusikschule Sillian Pustertal. Lukas hat in nahezu allen Kirchen in Osttirol schon die Orgeln zum Klingen gebracht.

Das Ensemble Ad Libitum (Ewald Santner, Hermann Girstmaier, Daniel Brunner und Ulrich Santner –Gesang, Carina Santner und Raffaella Iglesias – Gitarre) ist im August 2013 aus einer musikalischen Notsituation heraus entstanden. Der erste Auftritt war bereits 2 Tage nach der Gründung des Ensembles, die Messgestaltung einer Beerdigung. Seit dieser Zeit folgten mehrere Auftritte wie zB. Messgestaltungen für Hochzeiten, Gedenkmessen, Advent- und Weihnachtskonzerte, sowie weltliche Auftritte für Geburtstagsjubiläen, usw.Manuel Wibmer ist gebürtiger Matreier und hat sein Studium für das Lehramt Posaune und Tenorhorn mit Schwerpunktfach Tuba am Tiroler Landeskonservatorium abgeschlossen. Er studiert derzeit am Tiroler Landeskonservatorium noch Konzertfach Tuba. Manuel unterrichtet seit dem Schuljahr 2016/17 auch an der Landesmusikschule Matrei-Iseltal und ist erster Posaunist der Bläserphilharmonie Osttirol.Jo Mair studierte Konzertfach und Instrumentalmusik Trompete am Tiroler Landeskonservatorium. Er war Mitglied des Austrian Jazz Orchester, Brass Band Fröschl Hall, Brass Connection Tirol, Brass and Drumming Companie der jungen österreichischen Philharmonie und konzertierte mit zahlreichen Musikern der Internationalen Jazz- und Konzertszene. Er gründete auch das Brass Ensemble Per Sonare und die BigBand Lienz. Derzeit leitet Jo als Kapellmeister die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz. Er ist seit 2006 Direktor der Landesmusikschule Matrei Iseltal.