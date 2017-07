Neualplseen - Zettersfeld

23.07.2017, 22:23 Uhr

Fernsicht bis Slowenien

Bei den Seen offenbart sich dem Wanderer ein toller Blick in die Bergwelt. Sogar ca. 90 km entfernte Berge ausundsind im Südosten sichtbar – gute Fernsicht vorausgesetzt. Steigt man noch einige Höhenmeter auf dem Weg zur Schleinitz auf, wird man mit einem noch besseren Einblick in diebelohnt: So wird u. a. die ca. 65 km entfernte Tofana in Cortina sichtbar.Der Rückweg zum Sessellift kann für schwindelfreie Wanderer auch südlich vom Goisele erfolgen. Tipp: Fotoapparat und Fernglas nicht vergessen....