AMS veröffentlicht positive Zahlen

07.02.2018, 17:21 Uhr

„Die gute wirtschaftliche Großwetterlage beschert auch der Osttiroler Wirtschaft positive Impulse. Die Wirtschaftsprognosen für Österreich waren 2017 und sind für 2018 sehr vielversprechend. Laut den aktuellsten Prognosen wird Tirol sich zumindest so gut entwickeln wie der Österreichschnitt - wenn nicht sogar etwas besser. Gründe dafür sind sicherlich auch im Branchenmix der Tiroler bzw. der Osttiroler Wirtschaft zu suchen“ berichtet Doris Batkowski, Leiterin des AMS Lienz.Der Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz ist sehr stark durch die Saisonbranchen Tourismus und Bau-/Baunebengewerbe geprägt. Dadurch schwanken im Jahresverlauf im Bezirk saisonbedingt sowohl die Arbeitslosenzahlen als auch die Beschäftigtenzahlen sehr stark. Im Jänner 2017 war die Arbeitslosigkeit mit 2.374 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 11,3 % am höchsten, im Juli 2017 mit 1.257 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 5,8 % am niedrigsten.Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit betrug im Bezirk Lienz 92 Tage (-7), in Tirol 77 Tage (-5), in Österreich 127 Tage (+ 1). 251 (- 30) Personen waren im Jahr 2017 länger als ein Jahr arbeitslos, davon sind 134 Personen bzw. ca. 53 % älter als 50 Jahre.Vom AMS Lienz wurde im abgelaufenen Jahr Arbeitslosengeld, Notstandshilfe bzw. Übergangsgeld in Höhe von 18,6 Mio. Euro ausgezahlt.