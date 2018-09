"Fahrende Infostände"

07.09.2018, 15:12 Uhr

Um diesen negativen Argumenten entgegenzuwirken, startet das Regionsmanagement Osttirol gemeinsam mit dem Osttiroler Autohandel eine neue Initiative, damit Hemmschwellen zur E-Mobilität überwunden werden.Konkret handelt es sich dabei um zwei Elektroautos, die in den kommenden Wochen als "fahrende Informationsstände" dienen sollen und sich "Osttiroler E-Taxi" nennen. Sieht man eines der Fahrzeuge mit der auffälligen Beschriftung, kann man es zur Seite winken und es als Taxi für Fahrten im Talboden gratis benutzen. Weiters werden die Autos bei Veranstaltungen als Shuttle im Einsatz sein und bei den Testwochen zur E-Mobilität in Prägraten und Dölsach zur Verfügung stehen. Sind die E-Autos nicht offiziell unterwegs stehen sie in den Autohäusern Pontiller und Thum und können dort für eine Probefahrt gebucht werden.Wir hoffen, dass wir durch diese Aktion viele Vorbehalte gegen Elektroautos ausräumen können" gibt sich der Geschäftsführer des RMO Osttirol, Michael Hohenwarter, zuversichtlich.