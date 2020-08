Einsame "Spaßmacher" oder "Animateure" auf der abgesperrten, "coolen" Hasnerstraße: Heute waren sie wieder einmal ganz unter sich. Auch etwa eine halbe Stunde später bot sich, diesmal von der anderen Seite aus gesehen, das selbe Bild (Foto 2) auf dieser so "toll angenommenen" "Coolen Straße". Man "bespielte" sich da halt einfach selbst.

Nun ja, in Wahljahren ist ja gerade in Wien den herrschenden Parteien bekanntlich nichts zu teuer, das sieht man heuer ja auch beim sogenannten "Gürtelpool" und bei vielen anderen, ähnlich sinnbefreiten Gelegenheiten. Als gäbe es kein Corona-Virus, keine dadurch verursachte, erhebliche Wirtschaftskrise und daher auch keinerlei wichtigere Anlässe, unsere Steuergelder auszugeben. "Die Zeit fokussierter Unintelligenz" nannte Häupl das schon seinerzeit, noch ganz ohne Pandemie-Virus, in einem seltenen Moment politischer Aufrichtigkeit.