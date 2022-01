Da auch in den Schulklassen der Volksschule Julius-Meinl-Gasse das Singen aufgrund der Covid-Bestimmungen nicht erlaubt war, beschlossen die Klassen 3b und 3c kurzerhand, das Singen hinaus auf die Straße zu verlegen.

WIEN/OTTAKRING. Das Ziel: anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Die Idee, mit dem Singen auch noch Spenden für den Tierschutz zu sammeln, kam von einigen Kindern selbst. Gemeinsam mit dem Klassenhund Suri zogen die Schüler der 3b und 3c an drei Vormittagen los, um vor dem Interspar Sandleitengasse und der U3-Station Ottakring zu singen. Der Erfolg war überwältigend. Insgesamt wurden 728 Euro ersungen! Den Betrag übergaben die fleißigen Kinder jetzt an die Organisation „Vier Pfoten“ und an das Wiener Tierschutzhaus.

Auch Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) ist vom Einsatz der Schülerinnen und Schüler begeistert: "Die Kinder der VS Julius-Meinl-Gasse haben zum wiederholten Male mit viel Herzblut und Kreativität ihr Engagement für die gute Sache bewiesen. Wirklich vorbildhaft!" Bereits im letzten Lockdown hatten die Schüler mit einem Spendenlauf unter dem Motto „Wir laufen, um zu helfen“ Geld für die Kinderkrebshilfe und den Sterntalerhof gesammelt.

Das könnte dich auch interessieren:

Ottakringer Schüler liefen um zu helfen