Cinque Terre - Riomaggiore

29.04.2018, 21:42 Uhr

Am ersten Tag fuhren wir mit der Bahn zum östlichsten dieser 5 Orte, nach Riomaggiore. Geplant war, dass wir über die Via dell'Amore, ein in den Fels geschlagener Wanderweg von Riomaggiore nach Manarola.Diesen Weg gingen wir bei unserem ersten Besuch und waren damals begeistert, dass diese Verbindung zum nächsten Ort einfach zu bewältigen war. Als wir das letzte Mal dort waren, war dieser Weg leider gesperrt. Soweit wir informiert wurden, war der Felsen instabil und zu gefährlich für die Wanderer.Auch in diesem Jahr war der Weg gesperrt. Leider.