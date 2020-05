Wir Öffnen wieder die Pforten am Do. 28. Mai um 12 Uhr!

Es geht also wieder los - und Ihr habt richtig gelesen - ab 12 Uhr,

denn wir ändern unsere Öffnungszeiten!

Do bis Mo 12 - 22 Uhr (Di, Mi Ruhetage)

Küche bis 21 Uhr

Alle Speisen gibts auch zum Mitnehmen!

Tischreservierungen bis 28.5. unter : info@lamama.at

Ab 28. Mai wieder telefonisch während der Öffnungszeiten.

Ihr findet unsere gesamte Speise- und Getränkekarte (Weine folgen noch) in unserer homepage: www.lamama.at,

Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen!

Bis ganz bald – Eure La Mama

--

La Mama - Pizzeria - Trattoria

1140 Wien, Hüttelbergstrasse 46

28. Mai - 28. September

Do - Mo 12 - 22 Uhr, Küche bis 21 Uhr

Tel: 01-914 31 27

www.lamama.at