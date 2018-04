Neue Steine der Erinnerung für Liesing im Gedenkjahr

24.04.2018, 12:59 Uhr

Am 28. April bekommt Liesing drei neue Stolpersteine. Im Gedenkjahr sind weitere Veranstaltungen geplant.

LIESING. Die Erinnerung an Menschen, die während des Nationalsozialismus vertrieben, deportiert oder ermordet wurden, soll an jenen Orten sichtbar werden, an denen sie gelebt haben. Das ist die Mission und Aufgabe des Vereins "Steine der Erinnerung in Liesing". Der Verein wird in Kooperation mit der Lokalen Agenda Liesing im Gedenkjahr 2018 insgesamt sieben Gedenksteine für die Opfer des NS-Regimes in Liesing verlegen. Der Auftakt ist am 28. April mit drei neuen Steinen.

Aufmerksam durch die bz

NS-Zeit: Nie vergessen in Liesing

Die ersten beiden werden um 15 Uhr in der Triester Straße 150 für die Angehörigen der Familien Kronberger und Gruner verlegt. Die Geschichte dahinter ist auch eine schöne Bestätigung für die Wiener Bezirkszeitung. "Frau Hasenkopf, geborene Kronberger, wurde durch einen Artikel in der bz auf den Verein ‚Steine der Erinnerung in Liesing' aufmerksam. Sie hat dann die Geschichte ihrer eigenen Familie recherchiert und wird bei der Eröffnung darüber berichten", so Waltraut Kovacic, die Obfrau des Vereins. Da das Geld für die Emigration nicht reichte, wurden die Familie Kronberger und ihre Buchdruckerei von den Nazis enteignet. Die Familie wurde in eine Sammelwohnung in der Leopoldstadt gebracht. Von dort wurden sie später deportiert und ermordet. Der dritte Stein in Erinnerung an Bruno Rechnitz wird um 15.40 Uhr in der Anton-Freunschlag-Gasse 5 der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ab 16.30 Uhr gibt es im Lokal Casa Mia in der Perfektastraße 8 Gelegenheit zur Information über die weiteren Vorhaben des Vereins und zum gegenseitigen Austausch.Mehrmals im Jahr finden Gedenkveranstaltungen, Eröffnungen von neuen "Steinen der Erinnerung" und Rundgänge zu den bereits bestehenden Erinnerungssteinen statt. Anschließend können Interessentinnen und Interessenten an den Diskussionsforen im Bezirksmuseum Liesing teilnehmen.Mit der Errichtung von Gedenktafeln erinnert der Verein "Steine der Erinnerung in Liesing" an die Opfer des Holocaust und des nationalsozialistischen Terrors. Der Verein wurde in Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung Liesing, der Lokalen Agenda 21 Plus Liesing und dem Zukunftsfonds der Republik Österreich im September 2013 gegründet. Es wurden bereits "Steine der Erinnerung" für Nazi-Opfer aus Atzgersdorf, Liesing, Mauer, Siebenhirten, Rodaun, Erlaa, Inzersdorf und Kaltenleutgeben errichtet.