Tine Hajdinjak eröffnet neue Praxis im Ärztezentrum am Fuchsenweg

PERG. Tine Hajdinjak übernimmt mit 1. Oktober die Kassenstelle für Urologie. Weil der langjährige Urologe Asam Said 70 Jahre alt wurde, schrieb die Ärztekammer die Stelle neu aus. Hajdinjak setzte sich unter vier Bewerbern durch.

Erfahrener Facharzt

Der neue Facharzt stammt aus Slowenien. Nach dem Medizinstudium in Laibach absolvierte er ein Master-Studium in Krebsimmunologie und ein Doktorstudium in Prostatakrebsgenetik. Seit 2004 ist er Facharzt für Urologie, im Jahr darauf legte er die europäische Prüfung ab. 2008 schrieb er eine viel beachtete Publikation über Blasenkrebserkennung aus Harnproben. Zuletzt war er Oberarzt für Urologie im Klinikum Wels-Grieskirchen und im LKH Leoben. Er ist Vater von zwei Töchtern (13 und 18 Jahre).

Neue Leistungen

Die künftige Praxis befindet sich im Ärztezentrum am Fuchsenweg 3. Alle Leistungen der bisherigen Kassenordination werden geboten. Der neue Standort ermöglicht außerdem Zugang für liegende Patienten, neu ist auch eine behindertengerechte Toilette. Die wichtigste Neuigkeit ist laut dem Arzt die flexbile Zystoskopie mit dünnem Schlauch. Dadurch ist die Blasenspiegelung bei Männern weniger unangenehm und kann liegend durchgeführt werden. Bis jetzt wurde eine oftmals schmerzhafte starre Zystoskopie mit Stallrohr angewandt. Außerdem ist vor Ort eine Prostata-Gewebeprobenentnahme in lokaler Betäubung möglich. Zur Behandlung von Erektionsstörungen wird unter anderem Stoßwellentherapie angeboten.

Zur Sache

Terminvereinbarung telefonisch (07262/20590, 0680/3256660), per Mail (urologeperg@gmx.at) oder online auf urologeperg.at

Praxiszeiten: Montag 11 – 16 Uhr, Dienstag 14 – 18 Uhr, Mittwoch 8 – 13 Uhr, Donnerstag 14 – 18 Uhr, Freitag 9 – 11 Uhr.

