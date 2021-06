Posaunenschüler Tobias Achleitner wurde Bundessieger beim Wettbewerb "prima la musica" in Salzburg. Der Mauthausner erhielt von der Jury für seine Leistung stolze 98,67 Punkte.



MAUTHAUSEN, SALZBURG. Der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb "prima la musica" fand heuer von 22. bis 30. Mai in Salzburg statt. 522 Sieger der Landeswettbewerbe stellten sich neun Tage lang in insgesamt 385 Wertungen einem musikalischen Wettstreit – darunter 32 prima-la-musicaPLUS-Preisträger aus Oberösterreich. Die jungen Musiker aus dem oö. Landesmusikschulwerk und von der Anton Bruckner Privatuniversität bereiteten sich intensiv auf das Bundesfinale vor und stellten sich den fachkundigen Jurys.

Unterricht in Musikschule Ried/Riedmark



In den Plus-Gruppen erhielten jene Preisträger mit der höchsten Punktezahl in jeder Wertungskategorie und Altersgruppe den Titel „Bundessieger“, eine Auszeichnung für die besten Teilnehmer aus ganz Österreich. Insgesamt wurde diese Auszeichnung 19 Mal vergeben, fünf Mal an Nachwuchskünstler aus Oberösterreich. Einer dieser Bundessieger ist Tobias Achleitner aus Mauthausen. Er wird an der Anton Bruckner Privatuniversität und in der Landesmusikschule Ried in der Riedmark von Johann Reiter und Siegfried Punz unterrichtet.

Landeshauptmann gratulierte jungen Preisträgern



Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte den oberösterreichischen Preisträgern zur ausgezeichneten Leistung: "Die Förderung der Talente unserer Kinder und Jugendlichen ist mir besonders wichtig. Diese Talente und ihr Können haben die jungen Musikerinnen und Musiker beim renommierten Wettbewerb eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch ist das gute Abschneiden ein Zeichen für das große Engagement beim oberösterreichischen Landesmusikschulwerk und der Anton Bruckner Privatuniversität."