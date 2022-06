Das Gebäude steht: Die Gemeinde Naarn und die Lawog übergaben bei einem Kennenlernfest 17 Wohnungen offiziell an die neuen Mieter.



NAARN. Auch die Nachbarn aus den Häusern rund um das neue Gebäude fanden sich zum Fest ein, um einige gemütliche Stunden mit den "Neuen" in der Pfarrweg-Siedlung zu verbringen. Die Gäste durften eine noch leerstehende Wohnung besichtigen. "Bei einer Umfrage im Jahr 2015 ist herausgekommen, dass sich unsere Seniorinnen und Pensionisten diese Wohnform wünschen, um im Alter in ihrer Gemeinde wohnen bleiben zu können", blickte Bürgermeister Martin Gaisberger zurück. Tatsächlich fanden sich rasch Interessenten für die neuen Wohnungen, sodass die Einheiten mit insgesamt rund 1.100 Quadratmeter Fläche mittlerweile alle vergeben sind.

Betreuung nach individuellem Bedarf



Das Rote Kreuz wird die Menschen in den altersgerechten Wohnungen je nach ihrem persönlichen Bedarf betreuen. Die Baukosten beliefen sich auf rund 2 Millionen Euro, wobei das Land OÖ 55 Prozent übernahm. FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Gruber vertrat mit seinem Besuch Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner. Der Pettenbacher bezeichnete das neue Haus in Naarn als "Aushängeschild" für altersgerechtes Wohnen in Oberösterreich. Pfarrer Henryk Ostrowski segnete das Gebäude. Auch Lawog-Direktor Nikolaus Prammer und Krückl-Geschäftsführer Andreas Haderer besuchten die Veranstaltung.