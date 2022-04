Etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch Angehörige gepflegt, überwiegend von Frauen. Nur dieser Einsatz im Familienkreis ermöglicht umfassende Betreuung aller Betroffenen. Pflege ausschließlich durch professionelle Kräfte oder in Einrichtungen könnte der Staat nicht leisten. Auch wenn Pflegegeld und viele Hilfsangebote bereitstehen - oft fehlt die effiziente Vernetzung. Die Langensteiner Diplomkrankenpflegerin Bernadette Seidl will diese losen Fäden mit ihrer neu gegründeten Pflegeberatung "Dahoam is(t) dahoam" tragfähig verknüpfen.

LANGENSTEIN. Pflegende Angehörige leisten oft über viele Jahre Großartiges und Unverzichtbares für ihre Familie, aber auch für unsere Gesellschaft. "Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem, aber jeder Pflegefall ist individuell: die beteiligten Menschen, der konkrete Betreuungsbedarf, das familiäre, räumliche und organisatorische Umfeld, die vorhandenen Angebote und die finanziellen Möglichkeiten. Aus einem großen Topf an Hilfsangeboten gezielt jene Komponenten herauszufischen, die für alle Beteiligten maximalen Nutzen bedeuten, ist eine echte Herausforderung!"

Pflegende brauchen Rat und Praxiswissen

Bernadette Seidl spricht aus eigener Erfahrung. Sie kehrte nach 25 Jahren in Wien, wo sie in mehreren Spitälern als Diplomkrankenpflegerin arbeitete und als Praxisanleiterin Pflegeschüler und Angehörige ausbildete, nach Langenstein zurück, um mit ihrer Mutter ihren demenzkranken Vater zu pflegen.

"Obwohl ich selbst Expertin bin, meine Mutter fachliches Grundwissen hatte und uns in den letzten Monaten eine 24-Stunden Pflegerin zur Seite stand, erlebte ich, wie schnell sich das Leben ändert, wenn man durch Unfall oder Krankheit auf Unterstützung angewiesen ist. Die unzähligen Fragen und die Energie, die es kostet, ein gutes Umfeld für alle zu organisieren. Es zeigte mir aber auch den emotionalen Wert, einen Angehörigen 'dahoam', in einem über ein ganzes Leben vertrauten Umfeld, zu pflegen", erzählt die 49-Jährige. In dieser Zeit reifte der Gedanke, sich als Gesundheits- und Krankenpflegerin selbstständig zu machen. Mit ihrem Know-how Menschen in pflegerisch schwierigen Situationen als Praktikerin beizustehen und gemeinsam bestmögliche Lösungswege zu finden.

Fokus auf Angehörigenberatung

Vor wenigen Monaten gründete Bernadette Seidl dann die Ein-Frau Pflegeberatung "Dahoam is(t) dahoam - Pflege mit Herz". Sie versteht sich als Ergänzung vorhandener (Sozial)Beratungseinrichtungen, die naturgemäß nur schwierig auf die spezifische Situation vor Ort im Detail eingehen können. Hier verknüpft die Pflegeberaterin Organisatorisches mit Medizinischem und Sozialem. Ihre zentrale Zielgruppe sind dabei betroffene Angehörige. Ein Erstgespräch verschafft einen Überblick über die Gesamtsituation. Gerade zu Beginn gibt es große Verunsicherung und unzählige Fragen: "Wo gibt es welche Hilfe? Was kann ich selbst machen? Geht das überhaupt bei uns zuhause? Wie komme ich zu Hauskrankenpflege oder seröser 24-Stundenbetreuung, wo muss ich was beantragen? Schaffe ich das , ohne selbst auszubrennen?"

Anhand dieser Erstanalyse erstellt Bernadette Seidl dann auf Wunsch einen individuell abgestimmten Pflegeplan mit möglichen Zielen und Maßnahmen und übernimmt die dafür nötige Schulung und Anleitung.

Oft helfen einfache Techniken und Tipps



Es müssen nicht immer vollständige Betreuungsszenarien sein, die Entlastung bringen. Oft sind schon einfache Handgriffe oder Praxistipps viel wert: "Richtiges Mobilisieren oder Heben ist rasch erlernbar, erleichtert den Alltag aber dauerhaft. Einem Menschen mit beginnender Demenz durch beschrifteten Fächer, Erinnerungszettel an Türen oder Alltagsgegenständen zusätzlich Orientierung zu geben, entlastet Angehörige und Betroffene gleichermaßen. Auch Wissen ums richtiges Kommunizieren in der veränderten Situation ist sehr hilfreich", so die Expertin, die ihre Pflegeberatung im ganzen Bezirk Perg anbietet.

Nähere Informationen und Kontakt:

Bernadette Seidl

Dahoam is(t) Dahoam - Pflegeberatung mit Herz

Tel: 0677 640 121 25

Homepage: www.pflegeberatungdahoam-mitherz.at

E-mail: beseidl@gmx.at