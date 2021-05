Gewässerverunreinigung in Mauthausen und Ried: Anglerverein Mauthausen ist entsetzt über Verschmutzung von Riederbach und Gusen-Fluss.



MAUTHAUSEN, RIED/RIEDMARK. Von Freitag auf Samstag, 14. und 15. Mai, wurden der Riederbach und die Gusen schwer verunreinigt. Anrainer wurden auf den starken Gestank nach Gülle aufmerksam, Passanten verständigten die Polizei. Johann Rockenschaub, Obmann des Anglervereins Mauthausen, und Gewässerwart Franz Lettner machten sich ein Bild von der Lage und sahen Schaumkronen auf dem Wasser treiben. "Den starken Gülle-Geruch nahmen wir sofort wahr, als wir im Bereich des Riederbaches ankamen. Die Anrainer berichteten, dass der Gestank in der Nacht so stark war, dass sie die Fenster schließen mussten", erzählt Rockenschaub.

Die Polizei Mauthausen startete die Ermittlungen und entnahm Wasserproben. Die starke Verschmutzung reichte laut Rockenschaub weit bis ins Rieder Gemeindegebiet hinein.

"Das Habitat und die Grundnahrungsmittel für Tier- und Pflanzenwelt wurden für Monate eliminiert! Alle Forellen sowie die Brutfische im Bereich der Gusenmündung wurden vernichtet. Sämtliche Fischarten befinden sich gerade in der Laichzeit!"

Johann Rockenschaub, Obmann des Anglervereins Mauthausen

Von der Verunreinigung wurden auch Peter Nöbauer, Obmann des Fischereireviers C, der Landesfischereiverband sowie die Bezirkshauptmannschaft Perg und die Bürgermeister von Mauthausen und Ried verständigt. "Wir hoffen um baldige Aufklärung", so Rockenschaub.