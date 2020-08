Am Mund-Nasen-Schutz kommt man heuer nicht vorbei – auch, wenn die Maskenpflicht in Oberösterreich ab 28. August wieder gelockert wird. Wiederverwendbare Masken sind beliebt.



BEZIRK PERG. Sie ist heuer das Accessoire für Frauen und Männer, Kinder und Pensionisten: Die Mund-Nasen-Schutzmaske. Die Trends unterscheiden sich einerseits zwischen den „Standard“-Masken, wie es sie etwa im Supermarkt gibt, und den selbstgenähten Exemplaren. Bei letzteren sind der Kreativität und Auswahl kaum Grenzen gesetzt. Das wird auch deutlich, wenn man sich die handgefertigten Masken aus der Region ansieht. Der Vorteil der Stoffmasken – neben dem individuellen Aussehen: Sie vertragen die Reinigung bei 60 Grad in der Waschmaschine und werden dadurch von Viren und Bakterien befreit.

Muster, Farben, Prints auf dem Mund-Nasen-Schutz



Mund-Nasen-Schutz im besonderen Look bietet zum Beispiel die Designerin Eva-Maria Naderhirn aus Perg mit ihrem Label "Bergluft" an. Sie stellt normalerweise außergewöhnliche Trachtenkleidung her. Die schönen Stoffe werden seit Beginn der Corona-Zeit auch zu Masken verarbeitet. Die Waldhausnerin Julia Sponseiler näht ebenfalls seit einigen Monaten Gesichtsmasken für Jung und Alt. Hauptsächlich designt sie unter dem Namen "Jullina" Kindermode. Deshalb gibt es auch beim Mund-Nasen-Schutz bunte Auswahl für die Kleinen – "um ein klein wenig gute Laune in dieser schweren Zeit verbreiten zu können. Die Baumwoll-Maske ist zweilagig und kann auch mit heißem Dampf gebügelt werden“, informiert Sponseiler, die ihre Waren hauptsächlich versendet. Ihre Besonderheit: Sie fertigt sogar Hochzeitsmasken an, zum Beispiel mit Strasssteinchen, mit dem Hochzeitsdatum oder mit Herzen. Das Corona-Accessoire wird damit zum Andenken an den schönsten Tag im Leben eines Paares.

Gesichtsmaske aus Stoff selber nähen



In der Damenwelt wagen sich viele Maskenträgerinnen selbst an die Nähmaschine. Vor allem die Goldhaubenfrauen haben heuer fleißig gewerkt und teilweise Masken für die regionale Bevölkerung angefertigt. Auf der Webseite der Goldhaubenfrauen des Bezirks Perg gibt es für "Nachahmungstäter" ein eigenes Schnittmuster zum Ausdrucken samt Schritt-für-Schritt-Nähanleitung: goldhauben-bezirk-perg.at/nähanleitung-textiler-mundschutz

Die Maske am Arbeitsplatz, mit Logo oder Spruch



Wer weniger geschickt ist, aber trotzdem eine mehrfach verwendbare, einzigartige Maske tragen will, kann zum Beispiel bei der Schriftenwerkstatt von Robert Langeder in Perg bestellen. Das Modehaus Bogart schneidert die Masken, die Schriftenwerkstatt sorgt für den individuellen Look mit dem gewünschten Druckmotiv auf dem Accessoire. Einige Betriebe in der Region haben sich schon den Gesichtsschutz mit Firmen- oder Gemeindelogo geholt. Es sind auch Einzelanfertigungen möglich, mit einem Spruch oder originellen Bild. Bestellt wird bei Bogart oder in der Schriftenwerkstatt.