GREIN. Die bejubelte Premiere „Und wir bleiben auch zum Schlafen“ von Carl Slotboom in der großartigen Inszenierung von Christian Hochgatterer im Stadttheater Grein zeigt einmal mehr, dass die Maniacs, Jugend-Theatergruppe des Kulturvereins „stromauf“, schon lange erwachsen sind. Die Zuschauer waren begeistert. Mehrmals gab es Applaus auf offener Szene. Christian Hochgatterer gelingt es vortrefflich, das durch und durch sozialkritische Stück humorvoll und ohne Fingerzeig mit den ausdrucksstarken Darstellerinnen Evelyn Schonka, Dominic Schlatter, Alina Brunner, Sandrine Schlatter, Jonas Kummer, Beate Michlmayr, Andreas Beyrl und Jasmin Heiml spritzig, witzig und frech auf die Bühne zu bringen.



Zum Stück:

In einer Immobilie an der Grabenstraße wohnen vier Hausbesetzer: Konrad, Bert, Caro und Ingrid. Der Eigentümer dieser Immobilie, Albert Berghaus, wohnt zusammen mit seiner Frau und den beiden Töchtern in einer noblen Villa am anderen Ende der Stadt. Als eines Tages einer der Hausbesetzer versucht, das Portemonnaie von Susi Berghaus zu klauen und sie ihn ertappt, kommen sie miteinander ins Gespräch. Einige Tage später stattet Sarah, die Mutter von Susi, dem besetzten Haus einen Besuch ab. Sie möchte dem Hausbesetzer sagen, was sie von ihm hält. Nach dem Genuss eines Joints und von einigen Bierchen lädt Sarah die vier Hausbesetzer für den nächsten Tag auf einen Schnaps zu sich nach Hause ein. Sie dürfen auch zum Essen und Schlafen bleiben. Das Viergespann nimmt die Einladung nur allzu gerne an…

Personen:

Konrad: Jonas Kummer

Bert: Andreas Beyrl

Ingrid: Beate Michlmayr

Caro: Jasmin Heiml

Albert: Dominic Schlatter

Sarah: Evelyn Schonka

Susi: Alina Brunner

Judith: Sandrine Schlatter

Regie: Christian Hochgatterer

Regieassistenz: Alina Brunner

Lichtdesign: David Hochgatterer

Technik: Nora Geyrhofer

Bühnenbild: Alina Brunner

Kostüme: Christine Geirhofer

Mithilfe: Nora Lehner

Werbung: Dominic Schlatter

Aufführungstermine:

Freitag, 13. 3., 20. 3., 27. 3.

Samstag, 14. 3., 21. 3., 28. 3., jeweils 19.30 Uhr.

Sonntag, 15. 3., 22 .3., jeweils 17 Uhr

Eintritt: € 14,--

Ermäßigt: € 10,--

Freie Platzwahl, Einlass 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Kartenvorverkauf: Trafik Hader 07268/382

Abendkassa: 07268/7730 (Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn)

Der Kulturverein stromauf dankt allen Unterstützern:

GASOKOL GmbH, Ronald Gattringer, 4351 Saxen,

Trafik Hader, Grein,

Cafe – Restaurant Schinakel, Grein

Der Kulturverein „stromauf“ mit Sitz in Grein bildet nach der Neuwahl des Vereinsvorstandes seit 2017 den organisatorischen Hintergrund der „Maniacs“ . Zum Obmann wurde Christian Hochgatterer gewählt. Ihn unterstützen Andrea Lehner als Schriftführerin und Manfred Michlmayr als Kassier, bewährte Kräfte, die schon bei der „Geburt“ der Maniacs Pate gestanden waren.