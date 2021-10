Knappes Ergebnis: Heinrich Haider (SP) zum neuen Bürgermeister von St. Georgen am Walde gewählt

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 St. Georgen am Walde

ST. GEORGEN AM WALDE. Die flächenmäßig größte Gemeinde im Bezirk Perg hat nach sechs Jahren wieder einen roten Bürgermeister: Heinrich Haider (SP) setzte sich in der Stichwahl am 10. Oktober mit 684 Stimmen (51,58 Prozent) knapp durch. Auf Andreas Payreder (VP) entfielen 642 (48,42 Prozent) Stimmen.

Andreas Payreder (rechts) gratuliert dem neu gewählten Bürgermeister Heinrich Haider.

Foto: Zinterhof

hochgeladen von Michael Köck

Ausgangslage in der Gemeinde St. Georgen am Walde

Nach dem ersten Wahlgang am 26. September hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bisherigen Vizebürgermeister angekündigt: Da lag Heinrich Haider (SP) mit 40,00 Prozent knapp vor Andreas Payreder (VP) mit 37,19 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Franz Hochstöger (LFH) hatte es mit nur 22,81 Prozent nicht in die Stichwahl geschafft.

Wahlergebnis St. Georgen am Walde vom 26. September

Die Ergebnisse der Stichwahlen in allen Gemeinden in Oberösterreich