Stefan Kaineder ist seit 2020 Klima-, Umwelt- und Integrations-Landesrat und tritt als Spitzenkandidat für die Grünen OÖ bei der Landtagswahl 2021 an. Als Spitzenkandidatin für den Wahlkreis Mühlviertel sowie den Bezirk Perg geht Dagmar Engl ins Rennen. Die Katsdorferin ist auf der Landesliste hinter Kaineder auf Platz zwei gereiht.

KATSDORF, MÜHLVIERTEL. Dagmar Engl ist seit 2019 stv. Landessprecherin der Grünen OÖ und seit 2015 Gemeinderätin in Katsdorf. Als Spitzenkandidatin für das Mühlviertel und den Bezirk Perg sind ihr Klimaschutz sowie eine zukunftsweisende Raumordnungspolitik zentrale Anliegen: „Hochwässer, Extremwettersituationen einerseits und dürre Böden andererseits sind auch im Mühlviertel ein großes Thema. Das macht mutige Klimaschutzmaßnahmen und eine Wende in der Raumordnung unbedingt notwendig“, so Engl. „Wir müssen den Flächenfraß und die Bodenversiegelung eindämmen – das ist inzwischen immer mehr Menschen bewusst. Um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, müssen wir die Raumordnung völlig neu denken“, ist sie überzeugt. Dafür brauche das Land mutigere und verbindlichere Raumordnungsgesetze, die Gemeinden mutige und kreative Gemeindepolitiker und Bürgermeister, die bei der täglichen Umsetzung die gleichen Ziele verfolgen.

Wichtige Zukunftsthemen für das Mühlviertel

„Zugleich müssen wir uns alle dafür einsetzen, dass Frauen endlich gleichgestellt dabei sind bei den Entscheidungen, bei den notwendigen Weichenstellungen. Vor allem aber auf Bürgermeister*innensesseln Platz nehmen, die beim Thema Flächenwidmung und Bebauungsplänen die tragende Rolle spielen“, so Engl.

Als wichtige Zukunftsthemen für das Mühlviertel sowie den Bezirk Perg sieht Engl die Belebung der Ortskerne, einen Ausbau der Rad- und Fußwege, den Ausbau der Querverbindungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs sowie interkommunale Konzepte, wie etwa bei Betriebsansiedelungen oder der Dorfentwicklung.

