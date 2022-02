Jahreshauptversammlung Landjugend Perg

Am 28. Jänner 2022 fand die erste Hybrid-Jahreshauptversammlung der Landjugend Perg statt.

Aufgrund der derzeitigen Corona Situation, durften nur 25 Personen in Präsenz teilnehmen. Die restlichen Mitglieder machten es sich zu Hause gemütlich und verfolgten die Jahreshauptversammlung per Videokonferenz.

Geprägt war der Abend von vielen Highlights. Birgit Kemethofer und Stefan Lettner bekamen die Landjugend Nadel der Landjugend Oberösterreich und die Ehrenmitgliedschaft der Landjugend Perg.

Leider mussten wir uns auch von einigen Mitgliedern verabschieden. Marlene Öllinger, Tina Draxler und Paula Pöschl verließen den Vorstand. Ein großartiges Dankeschön für euer Engagement und eure Zeit, die ihr für die Landjugend Perg investiert habt.

Eine weitere Veränderung für den Vorstand war, dass Sarah Nenning nach ca. 5 Jahren ihre Leitungsposition an Helene Thuller übergeben hat. Wir freuen uns auf die Arbeit mit Helene. Unterstützt wird sie von Sarah, die als Leiterin Stellvertreterin weiterhin im Vorstand kräftig mitwirkt, sowie auch von allen anderen Vorstandsmitgliedern.

Ebenso dürfen wir uns über Anna Bayrhofer, als neue Kassierin freuen.

Somit ist die Perger Ortsgruppe gut ins neue Landjugendjahr gestartet und freut sich bereits auf das erste anstehende Event- ein Skiausflug nach Schladming!