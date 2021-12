Auch heuer wieder bewiesen die Kinder vom Kindergarten BUNTE WELT in Schwertberg und ihre Eltern, dass sie ein Herz für andere haben und machten bei der Weihnachtsaktion der Oberösterreichischen Landlerhilfe "Christkindl aus der Schuhschachtel" mit. Seit mehr als 20 Jahren kommt das Christkind in Form von vielen liebevoll gepackten Schuhschachteln zu Kindern in Rumänien und der Ukraine. "Eine wunderbare Sache, gelebte Solidarität", so die neue Leiterin Karin Palmetshofer, "