SCHWERTBERG. RUPRECHTSHOFEN. Nun wurde bereits die vorletzte Runde der Landesmeisterschaft im Stocksport für den ESV Ruprechtshofen und den ASKÖ Schwertberg ausgetragen.

Am 30.07.2021 um 18:00 Uhr durfte der ASKÖ Schwertberg die Mannschaft aus Inzersdorf zur 5. Vorrunde der Landesmeisterschaft begrüßen. Das Match wurde in der Stocksporthalle Schwertberg ausgetragen. Nach einem spannenden Spiel bis zum letzten Versuch endete die Partie mit einem 5:5 gegen Inzersdorf.

Ebenfalls am 30.07.2021 machten sich die Stockschützen vom ESV Ruprechtshofen auf den Weg nach Andorf. Leider konnten die Ruprechtshofener ihre Siegessträne nicht fortsetzen. Das Match endete 6:4 für Andorf. Trotz der Niederlage ist der ESV Ruprechtshofen noch Tabellenführer der Gruppe C.

Die 6. und somit letzte Vorrunde der Landesmeisterschaft 2021 wird je am 18.08.2021, Beginn jeweils um 19:00 Uhr, ausgetragen.

Der ASKÖ Schwertberg tritt bei dem Auswärtsspiel gegen die SU Gschwandt - Sektion Stocksport an.

Der ESV Ruprechtshofen darf die Mannschaft SU Schweinbach 1 in der Stocksporthalle Au an der Donau begrüßen.

Die Schützen aller Mannschaften freuen sich auf zahlreiche Zuseher.

Stock Heil!