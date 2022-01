Beim Christkindlauf der BezirksRundSchau über fünf Kilometer geht es in erster Linie darum, durch das Dabeisein den guten Zweck zu unterstützen. Die Teilnehmer waren dennoch aufgerufen, ihre via Laufuhr oder Handyuhr selbst gestoppte Zeit einzuschicken. Die Auswertung der Ergebnisse steht mittlerweile fest.

BEZIRK PERG, OÖ. Den landesweiten Sieg im Teambewerb holte das Trio Christian und Alexander Slawizcek sowie Martin Bachl vom Tsv St. Georgen an der Gusen. In einer Perger Bezirkswertung liegen bei den Damen und Herren Läufer des Turnvereins Grein, Sektion Leichtathletik, voran. Bei den Damen schaffte die erst 11-jährige Jana Pils mit 23:42 Minuten die schnellste Zeit. In der Klasse weiblich U14 belegte sie den ersten Platz in Oberösterreich, im Gesamtklassement wurde sie 19. Zweiter bei den Damen im Bezirk wurde Heidi Mayrhofer, sie startete für Union Perg. Das Stockerl komplettiert Petra Schmidtberger von der FF Münzbach, die die fünf Kilometer im Urlaub in Dubai abspulte. Bei den Herren war Florian Rosinger vom Greiner Laufverein mit einer Zeit von 17:01 am schnellsten. Er verpasste oö-weit das Podest als Vierter nur knapp. Die Ränge zwei und drei im Bezirk holten die Teamsieger Christian Slawizcek (Gesamt-5. in OÖ) und Martin Bachl. OÖ-Klassensieger wurden Alexander Slawizcek (U18) und Laurenz Trauner (U16).

Alle Ergebnisse finden Sie auf christkindlauf.at/ergebnisse

Nachbericht über den Lauf im Bezirk Perg:

Im Bezirk Perg und sogar Dubai wurde für Lukas gelaufen

Mehr Berichte aus dem Bezirk Perg: meinbezirk.at/perg