Rund 200 Starter aus dem Bezirk Perg nahmen von 6. bis 9. Jänner den virtuellen Christkindlauf in Angriff. VIDEO SIEHE UNTEN

BEZIRK PERG. Falls Sie vor einigen Tagen mehr Läufer als sonst gesehen haben, liegt das vielleicht am BezirksRundSchau-Christkindlauf. Der im Bezirk rund 200 Läufer und Walker lockte. Alleine oder in der Gruppe galt es, eine individuelle, fünf Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Es ging aber weniger um eine Top-Zeit. Denn: Der komplette Reinerlös aus den Startgeldern fließt in die BezirksRundSchau-Christkind-Aktion. In Perg wird für Lukas Königseder aus St. Nikola gesammelt. Der Zehnjährige benötigt aufgrund von Fehlbildungen an Fingern und Zehen Therapien, die privat finanziert werden müssen. Mehr auf meinbezirk.at/4866124

Fleißige "Laufengerl" aus Saxen



Die größte Abordnung stellte die Musikmittelschule Saxen. Rund 50 motivierte Schüler – die "Laufengerl" – und sieben Lehrer meldeten sich an. Viele Schüler, Lehrer und Eltern liefen am Samstag-Vormittag gemeinsam von der Schule zur Kapelle in Eizendorf und zurück. "Im Vordergrund steht der Gedanke zu helfen, es ist aber auch eine Motivation zu trainieren und fit zu bleiben", sagt Lehrerin Elfriede Steinkellner.

Sportmittelschule lief am Donauradweg



Ein Zeichen setzte auch die Sportmittelschule Bad Kreuzen, die rund 30 Kinder und mehrere Lehrer ins Rennen schickte. Ein großer Teil lief am Samstag vom Greiner Esperantoplatz entlang des Donauradwegs. "Wir tun beim Christkindlauf nicht nur sportlich etwas. Wenn man jemandem helfen kann, dem es nicht so gut geht, ist das eine Spitzensache", sagt Lehrer Matthias Froschauer.

Feuerwehr-Kameradin lief in Dubai

Angeführt von Martin Achleitner, der 2021 den Ehrenamtspreis Florian der BezirksRundSchau erhielt, rannten zehn Personen der Freiwilligen Feuerwehr Münzbach gemeinsam. Feuerwehr-Kameradin Petra Schmidtberger weilte in Dubai auf Urlaub und spulte vor der dortigen traumhaften Kulisse die fünf Kilometer ab.

Vereine und Jugendrotkreuz sportlich unterwegs

Die Sportunion Pabneukirchen stellte sich ebenso in den Dienst der guten Sache. Während die anderen Läufer ihr Rennen bei Tageslicht absolvierten, bevorzugten die Kicker Hannes Riegler, Rene Kloibhofer und Martin Haider einen "Night-Run". Einige Sportler von Union Perg machten ebenso mit. Eine große Gruppe mit einigen Läufern und vielen Nordic Walkern stellte das Jugendrotkreuz Perg.

Video: Das war der Christkindlauf im Bezirk Perg

Wirtschaftsvertreter schnürten die Laufschuhe

Wirtschaftsbund-Oberösterreich-Direktor und Bürgermeister Wolfgang Greil aus Katsdorf lief wie 2020 mit. Ebenso ein Quartett der Jungen Wirtschaft Perg um Obmann Michael Wimmer.

