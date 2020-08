Erfolgreich verliefen die Leichathletik-Staatsmeisterschaften in der Südstadt am vorigen Wochenende für zwei Athleten aus dem Bezirk Perg.

PERG, ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Die Pergerin Julia Schwarzinger überraschte über 200 Meter mit dem Sieg. Sie verbesserte ihre persönliche Bestleistung mit 23,78 Sekunden gleich um 33 Hundertstel. Zweite wurde die Weltklasse-Siebenkämpferin Ivona Dadic (23,90 sec). "Ich bin richtig sprachlos, ich habe erst gar nicht glauben können, dass ich gewonnen habe", wird Schwarzinger auf der Homepage des Verbandes (oelv.at) zitiert. "Ich wollte heute endlich einmal locker laufen und das Vertrauen in mich haben, das im Rennen umsetzen zu können, was ich mir im Training erarbeitet habe. Das hat heute super geklappt, ich bin vom Start weg super ins Laufen gekommen und es hat von vorne bis hinten einfach gepasst. Ich bin voll zufrieden und freue mich richtig über den Sieg."

Neben Gold über 200 Meter gab es für die Sprinterin noch zwei Silbermedaillen: Über 400 Meter belegte sie ebenso Platz zwei (55,61 sec) wie mit der 4x100-Meter-Staffel ihres Vereins TGW Zehnkampf-Union (46,49 sec).

Im Dreisprung nicht zu schlagen

Philipp Kronsteiner aus St. Georgen an der Gusen war im Dreisprung nicht zu schlagen: Nach seinem kürzlichen Titel bei den Landesmeisterschaften holte er auch bei den Staatsmeisterschaften souverän die Goldmedaille. Gleich drei Sprünge über die 16-Meter-Marke gelangen dem jungen Sportler. 16,37 Meter bedeuten zudem persönliche Bestleistung. Auf den österreichischen Dreisprung-Rekord fehlen nur mehr 20 Zentimeter. Kronsteiners Vorbild, Olympiasieger und Weltmeister Christian Taylor (USA), sprang außer Konkurrenz auf 17,13 Meter.

Kronsteiner auf oelv.at: „Die Form hat sich in den letzten Wochen gut aufgebaut. Die neue Bahn hier ist extrem schnell und die Sprünge sind mir sehr gut gelungen. Das macht Freude auf mehr, ich werde sicher noch einige Wettkämpfe bestreiten und will mich weiter steigern. Es ist immer eine Ehre mit Christian (Anm. Taylor) im Bewerb zu sein, er motiviert uns alle und feuert uns an, es ist mehr ein miteinander als gegeneinander Springen.“