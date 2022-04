Wirtschaftsbund ehrte Handwerksbetrieb mit langer Tradition.

PERG. Die Perger Firma Ehrentraut, die Kachelöfen und Fliesen anbietet, wird heute von Stefan Ehrentraut in vierter Generation geführt. Dieser erhielt von Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer kürzlich den Julius-Award – als erster Betrieb in der Stadt Perg. Der Award wird vom Wirtschaftsbund (WB) OÖ an Betriebe als Zeichen der Wertschätzung an Qualitätsbetriebe verliehen und ist eine Hommage an WB-Gründer Julias Raab.

Als Interessensvertreter aktiv

Stefan Ehrentraut begann seine unternehmerische Tätigkeit im September 2009. Die Schauräume in der Perger Schulstraße wurden saniert und zeitgemäß gestaltet. Er arbeitet als Interessensvertreter ebenfalls in der Landesinnung und als Bezirks-Hafnermeister, ist Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen und Mitglied im Komitee des Normeninstitutes für "Hafnerarbeiten sowie häusliche Feuerstätten und Grillgeräte". Er sagt: „Seit mehreren Generationen beschäftigen wir uns mit Kachelöfen und Fliesen im Innen- und Außenbereich und können auf eine große Geschichte zurückblicken. Unser Unternehmen ist ein Familienbetrieb, der stets vom Vater zum Sohn weitergegeben wurde." Wurde nach der Gründung 1926 zunächst nur auf Kachelöfen und Herde gesetzt, kamen Fliesen 1974 hinzu.