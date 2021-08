Das Angebot der SPÖ von sechs Lohnsteuersprechtagen wurde heuer besonders gut angenommen. Die Termine waren stets ausgebucht, wie die SPÖ berichtet.



BEZIRK PERG. Eine persönliche Vorsprache beim Finanzamt ist aufgrund der Corona-Pandemie kaum möglich, sodass über 70 Arbeitnehmer und Pensionisten diese kostenlosen, persönlichen Einzelberatungen in Anspruch nahmen. Lohnsteuerberater Leopold Pichlbauer war bei der Arbeitnehmerveranlagung behilflich und beantwortete auch so manche andere Steuerfrage. „Mit der Arbeitnehmerveranlagung kann die zu viel gezahlte Lohnsteuer zurückgeholt werden. Dieses Geld fließt wieder umgehend in den Konsum, was die Wirtschaft ankurbelt", betont der SPÖ-Bezirksvorsitzende und Mühlviertler Spitzenkandidat zur Landtagswahl Bgm. Erich Wahl. „Da die Menschen beim Finanzamt immer noch vor verschlossener Tür stehen, wenn es ihnen nicht gelingt, einen Termin zu vereinbaren, hilft Leopold Pichlbauer weiterhin unkompliziert, individuell und ehrenamtlich den hilfesuchenden Menschen", so Wahl.