Das Wiener Scale-up refurbed erhielt den renommierten Nachhaltigkeitspreis Trigos in der Kategorie „Social Innovation & Future Challenges 2022“.



MÜNZBACH, WIEN. Den Ausbau einer neuen Konsumkategorie, die zwischen „neu“ und „gebraucht“ eine ressourcenschonende Alternative am internationalen Markt etabliert hat, würdigte die Expertenjury kürzlich mit dem Trigos 2022. Das Thema „E-Waste“ ist nur eines der globalen Gesellschaftsprobleme, das refurbed verändern will. Das Refurbishment bietet den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mindestens 12 Monate Garantie auf generalüberholte Elektronik-Produkte zu erhalten, ist dabei laut eigenen Angaben bis zu 40 Prozent günstiger und reduziert bei Smartphones den CO²-Ausstoß gegenüber dem Neukauf um 70 Prozent.

"Trägt zur Änderung des Konsumverhaltens bei"



Im Mai dieses Jahres hat refurbed die nächste Kategorie auf seinem nachhaltigen Online-Marktplatz eröffnet: Fashion. Dort finden Kundinnen und Kunden neue Mode aus recycelten Materialien und refurbed wurde damit zur ersten Multicategory-Platform, auf der man zentral nachhaltige Produkte unterschiedlicher Kategorien kaufen kann. „Durch die Erschließung von neuen Bereichen fördert refurbed die Kreislaufwirtschaft insgesamt und trägt so zur Änderung des Konsumverhaltens bei“, begründete die Expertenjury ihre Entscheidung.

"Unsere Welt nachhaltiger machen"



Das Gründer-Trio besteht aus dem Münzbacher Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl. „Wir sind von Anfang an am Markt angetreten, um grundlegende Strukturen in unserer Wegwerfgesellschaft zu verändern und unsere Welt nachhaltiger zu machen. Umso mehr freuen wir uns, wenn uns dies nicht nur schrittweise gelingt, sondern unser Angebot auch angenommen – und ausgezeichnet – wird. Das motiviert uns unglaublich und stärkt uns den Rücken bei der Umsetzung unserer Vision“, so Windischhofer.