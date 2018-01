Ausstellungseröffnung in der Galerie Pehböck in Naarn

Helga Hofer stellt "Malerei und Zeichnung" aus

NAARN. Die Ausstellung Helga Hofer - "Malerei und Zeichnung" eröffnet am 6. April um 19:30 Uhr in der Galerie Pehböck in Naarn. Die Ausstellung dauert vom 6. April bis zum 26. Mai. Finissage ist am 26. Mai von 10 bis 15 Uhr, ansonsten ist nach Vereinbarung geöffnet.



Telefon: 0664/480 79 23

www.pehboeck.at

kunst@pehboeck.at