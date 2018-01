Bäuerinnenkabarett "Die Miststücke" in St. Georgen/Gusen

, Linzer Str. 8 , 4222 Sankt Georgen an der Gusen AT

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Die Pfarre St. Georgen präsentiert "Die Miststücke – Ein Bäuerinnenkabarett – Das Leben am Bauernhof mal anders". Stattfinden wird es am Freitag, 26. Jänner, ab 20 Uhr im Pfarrsaal St. Georgen an der Gusen. Nach dem Kabarett wird musikalische Unterhaltung geboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Karten sind bei Uhren und Schmuck Holzinger erhältlich.