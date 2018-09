Sonnenschein, gute Laune und viele Radbegeisterte: das war die Mobilitätswoche in Mauthausen

21.09.2018, 22:53 Uhr

Die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September stand in Mauthausen ganz im Zeichen des Radfahrens als umweltfreundliche und gesunde Mobilitätsform.

Die Kinder der Volksschule Mauthausen verwandelten den Vorplatz der Schule mit ihren Kunstwerken in eine „Blühende Straße“ - Autos mussten draußen bleiben. Das FahrRad Team verteilte ein Frühstückssackerl an fleißige Alltagsradler und die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule gaben beim „RadlRekordTag“ ihr Bestes, um eine Entführung an einem geheimen Ort zu gewinnen. Mit beachtlichen 83 % hatte die 4b Klasse den höchsten Radfahrer-Anteil und machte somit den ersten Platz. Insgesamt kamen 105 Kinder und 4 Lehrkräfte mit dem Rad zur Schule. Auch etliche Mitglieder des Gemeinderates setzten in der Mobilitätswoche mit der traditionellen „GemeindeRadSitzung“ ein Zeichen für umweltfreundliche Fortbewegung und kamen mit dem Fahrrad zur Sitzung.