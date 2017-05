Waldhausen: Pensionist überschlug sich mit Auto

04.05.2017, 16:45 Uhr

Der Verletzte wurde im Auto eingeklemmt und vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Ein Pensionist aus Waldhausen lenkte laut Informationen der Polizei am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw von einem abschüssigen Feldweg in Richtung seines Wohnhauses. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Böschung bzw. Steinmauer. Durch den Anprall überschlug sich laut Polizei das Fahrzeug und der Mann wurde im Auto eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Pensionist mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum Med Campus III eingeliefert.