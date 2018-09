Jetzt kommt Kanal zu Tourismus-Leitbetrieb

05.09.2018, 18:02 Uhr

"Der Bau desum netto 560.000 Euro ist im angespannten Gemeinde-Haushalt nicht unterzubringen. Auch die Alternativ-Varianten sind derzeit wegen Rechtsvorschriften einmal abgeblasen.“ Das berichtete die BezirksRundschau heuer im Jänner.Wie Bürgermeisterauf Anfrage informiert, kostet nun die neue Variante des Kanalabschnitts 07 Wetzelsberg 355.000 Euro. Glasfaser und Strom werden mit verlegt. Bürgermeister Johann Buchberger und VPversichern, dass durch den Bau dieses Kanalstrangs die Benützer des örtlichen Kanals nicht belastet werden. Mit der Entscheidung für einen Kanal wird, so die VP, der Tourismusbetrieb in seinen Entwicklungsmöglichkeiten nicht behindert.„Die neue Variante verläuft direkter und somit kürzer und ist im Gegensatz zur ersten Variante zu einem großen Teil mit Druckleitungen ausgeführt und somit wesentlich günstiger.“ Die angedachte Variante einer Kleinkläranlage beim Tourismusbetrieb sei, so der Bürgermeister, aus mehreren Gründen nicht möglich gewesen. Alleine die Ableitung des gereinigten Wassers bis zum nächsten, genügend wasserführenden Gewässer hätte rund einen Kilometer betragen. Beim Kanalabschnitt 07 besteht derzeit neben dem Tourismusbetrieb Anschlusspflicht für weitere vier bis fünf Objekte.

„Die SP Pabneukirchen unterstützt den Grundsatzbeschluss zur Kanalerweiterung Richtung Heimelsteiner in der nun vorgelegten Form unter der Voraussetzung, dass die zugrunde gelegten Zahlen (Baukostenschätzung, Finanzierung und erwartete Betriebskosteneinnahmen) halten und die derzeitigen Kanalbenutzer nicht zur Kasse gebeten werden.„Wir sind die Letzten, die einen Tourismusbetrieb, egal ob dieser nun Heimelsteiner oder anders heißt, in seinem Wachstum behindern möchten." Die Liste kritisiert einmal mehr die Vorgangsweise. Der Tagesordnungspunkt sei diesmal nicht im Bauausschuss behandelt wurden. Baukosten, Finanzierung, Abwassermengen: Hier glauben die Liste-Vertreter, dass die Rechnung nicht aufgeht. „ Und wenn die Kanalgebühr für alle Pabneukirchner teuer werden könnte, dann können wir hier nicht mitstimmen. Letztlich hätte man das Projekt auch durch eine Kleinkläranlage lösen können, was im Bau wesentlich günstiger gekommen wäre."