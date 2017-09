Finale: Mühl- und Waldviertler Fahrercup im Gespannfahren

ST. GEORGEN AM WALDE. Der Reit und Fahrplatz am Schanzberg ist am 30. September und am 1.OktoberSchauplatz des großen Finales des 2. Mühl- und Waldviertler Fahrercups im Gespannfahren. Dieses hochkarätiges Fahrsport-Event findet am Gelände des Reit- und Fahrvereins Georgskutscher statt.

Die besten Fahrer der Mühlviertler Alm und aus dem Waldviertel werden am Sonntag um den Titel bei den Ein- und Zweispänner kämpfen. Cup-Bewerbe fanden diesen Sommer bereits in Bad Zell, Groß Gerungs und Bad Leonfelden statt. Dieses Mal gibt es auch eine lizenzfreie Einsteigerklasse. Jeder Kutschenfahrer kann teilnehmen, egal ob Einspänner oder Zweispänner. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Start für den der Dressur-Bewerb. Um13.30 Uhr wird das Kegelfahren ausgetragen. Am Samstag wird für den Sonntag trainiert. Ab 18.30 Uhr steigt ein Jump & Drive Wettbewerb bei Flutlicht.

Infos dazu erhalten Sie bei Obmann Robert Windhager unter 0664 88743286