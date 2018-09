Sensationeller Start der Rieder Toptalente in die neue Saison

24.09.2018, 21:14 Uhr

Einen ähnlich guten Start erhofft man sich auch in der Meisterschaft. Mit insgesamt 8 Mannschaften startet die Union Ried in der Riedmark diesen Freitag in die neue Tischtennissaison. In 9 Hin - und 9 Rückrunden, die freitags ab 19.30 in der NMS Turnhalle Ried in der Riedmark ausgetragen werden, kämpfen 7 Herrenmannschaften bis hinauf in die Landesliga wieder um jeden Punkt. Nach einer 3 jährigen Pause wird heuer auch erstmals wieder eine Damenmannschaft in der-Landesliga mit dabei sein, allen voran Aolin und Celine Panholzer.