Modisch in den Sommer: Bademodentrends 2018

24.04.2018, 16:17 Uhr

Auch am Pool, See und Strand gibt es Modetrends. Das kommt heuer beim Sonnenbaden besonders gut an.

PERG (eg). Der Frühling ließ zwar auf sich warten, dafür gibt es jetzt schon Temperaturen, die den nahenden Sommer hautnah spüren lassen. Ob für den Strandurlaub, für das Schwimmbad oder den Pool, die neuesten Bademoden sind in den Geschäften bereits eingetroffen und warten auf ihre Träger. Elisabeth Nenning betreibt seit 2014 ihr Unterwäschegeschäft „Elisabeth“ im Perger Stadthaus und weiß alles über die neuesten Trends der Bademode. „Auffällig ist heuer, dass es besonders viele Accessoires wie Strandtücher, Tunikas, Beach Shirts sowie opulente Pareos und Sarongs gibt. Aus diesen lässt sich vom Überwurf über einen Rock bis hin zum Kleid alles machen, auch farblich abgestimmt zum Badeanzug“, weiß die Expertin. Dominierte im Vorjahr noch die Farbe Schwarz, so sind heuer florale und grafische Muster und leuchtende Farben wie Blau, Pink und Orange angesagt. Ob Badeanzug, Bikini oder Tankini, alle sind aus schnell trocknenden Materialien und lassen sich vielseitig kombinieren. Auch Modelle mit dem Lotus-Effekt – das Wasser perlt ab und der Badeanzug ist sofort trocken – sind sehr beliebt. Wichtig ist, sich jetzt schon zum Kauf zu entscheiden, weil derzeit noch alle Größen und Modelle vorhanden sind. „Bei der Pflege ist zu beachten, dass für Bademode kein Weichspüler verwendet werden soll und sie nicht in den Wäschetrockner gehört“, rät Nenning.