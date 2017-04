Wirtsleute mit Zukunft

26.04.2017, 17:00 Uhr

BAD KREUZEN (zin). „Die Gastronomie ist extrem renovierungsbedürftig. Nur der Politik Schuld zu geben, ist nicht richtig. Mit Qualität kann man viel schaffen“, sind Inge und Josef Schiefer überzeugt. Das „Gasthaus zur Zugbrücke“ besteht schon seit 1776 und ist in vierter Generation im Familienbesitz. Mit fünf Mitarbeitern hat Josef Schiefer den Betreib 2010 übernommen. Die Mitarbeiterzahl hat sich auf zehn verdoppelt. „Ich habe selber nie Teildienste geliebt. Daher gibt es das bei uns nicht. Das schätzen die Mitarbeiter“, weiß Josef Schiefer aus Erfahrung. Inge und Josef Schiefer haben intensive Monate hinter sich. Das Gasthaus wurde innen und außen bis zum Dach neu gestaltet. Holz und Granit sind unübersehbar. Alle 23 Zimmer sind modernisiert, 50 Betten stehen zur Verfügung und sind heuer schon überaus gut gebucht. „Bei uns wird gerne geheiratet. Zahlreiche Hochzeiten sind bereits angesagt. Dafür und für viele weitere Veranstaltungen steht ein großer Saal zur Verfügung“, freut sich Inge Schiefer, dass das Gasthaus so angenommen wird.Die Haus-Spezialitäten werden immer mehr geschätzt. Ganzjährige gibt es Wildgerichte. Der Wirt erlegt die zarten Köstlichkeiten im eigenen Revier. Schiefers Rohschinken ist ein Qualitätsbegriff. Ob Schinken vom Rind oder Wild, Speck, von weit wird die Reise wegen dieser Köstlichkeiten angetreten. Most und Essig kommen aus eigener Erzeugung.

Zauberwort "Dry Age"Das Geheimnis vom mürben Fleisch im Gasthaus zur Zugbrücke heißt „Dry Age“. In einem Reifeschrank bleibt das Fleisch bis zu acht Wochen. Man kann sich ein Stück aussuchen und es sich mit nach Hause nehmen. Noch besser: Man kann es sich gleich in der Küche zubereiten lasse. „Viele Wirte verkaufen sich unter ihrem Preis. Regionale Qualität wird von den Gästen bezahlt. Alle profitieren davon, auch das Personal“, schauen Inge und Josef Schiefer zuversichtlich in die Zukunft.